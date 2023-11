Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς – Νετανιάχου:«Καμία κατάπαυση του πυρός χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων»

Νωρίτερα σήμερα, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε – επικαλούμενο πηγές της Χαμάς – ότι το Κατάρ μεσολαβεί για την απελευθέρωση 12 ομήρων, οι μισοί εκ των οποίων έχουν και αμερικανικό διαβατήριο, γι’ αυτό στις διαπραγματεύσεις εμπλέκονταν και οι ΗΠΑ.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγει το Κατάρ για την πιθανή απελευθέρωση ομήρων θα έχει αντάλλαγμα για μια «ανθρωπιστική, τριήμερη κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα.

Όμως, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατέρριψε αυτά τα δημοσιεύματα, δηλώνοντας λακωνικά μέσω X (πρώην Twitter) ότι «δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων μας».

Από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα έχουν απελευθερωθεί μόλις 4 γυναίκες όμηροι για «ανθρωπιστικούς λόγους», όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι της Χαμάς.

IDF: Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο της βόρειας Λωρίδας της Γάζας, καθώς χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής αυτής μετακινήθηκαν προς τα νότια, δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Είδαμε 50.000 Γαζαίους να μετακινούνται από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας προς τα νότια. Μετακινούνται επειδή καταλαβαίνουν ότι η Χαμάς έχασε τον έλεγχο στον βορρά», είπε ο Χαγκάρι, κατά την ενημέρωση που έκανε και η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση. «Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο και συνεχίζει να χάνει τον έλεγχο στον βορρά», επέμεινε.

IDF spokesman Daniel Hagari said that as of 10:00 today, thousands of residents of the northern part of the Gaza Strip had evacuated south along the Salah Al-Din road. He attached a recording as proof.

pic.twitter.com/h4fdXEf98D