Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Ο γιός του ιδρυτή της Χαμάς αποκαλύπτει:«Τα αφεντικά της Χαμάς είναι το Ιράν- Τα τούνελ συνδέονται- Η αποστολή κάθε βοήθειας είναι λάθος»

Χαρακτηριστικά λέει ότι η Χαμάς αδιαφορεί για τους Παλαιστίνιους και δεν έχει κανένα σεβασμό ή ευγνωμοσύνη στην ανθρώπινη ζωή. «Είδα τη βαρβαρότητα τους το 1996 όταν έμεινα στη φυλακή. Σκότωσαν πολλούς παλαιστίνιους εκείνη την εποχή και τότε ήταν που αποφάσισα ότι δεν μπορώ να είμαι πια με αυτούς τους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα αναρωτήθηκα αν πετύχουν τους σκοπούς τους απέναντι στο Ισραήλ; Θα σκοτώσουν όλους τους Παλαιστίνιους.

Αν και ζούσα με όλα τα οφέλη, ως πρίγκηπας, αποφάσισα να αποχωρήσω και να διαχωριστώ ακόμα και από το αίμα μου. Σήμερα 25 χρόνια μετά είναι οι επικεφαλής της Γάζας, και βλέπουμε τι είναι ικανοί να κάνουν.»

Ως απάντηση στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το τι θα συναντήσουν οι Ισραηλινοί κατά την χερσαία εισβολή, ο Μοσάμπ Χουσέν Γιούσεφ αναφέρει ότι καταρχήν πρέπει να γίνει εκκένωση του πληθυσμού, τουλάχιστον οι γυναίκες και τα παιδιά να πάνε στην Αίγυπτο, ίσως και οι άνδρες άνω των 50. Στη συνέχεια πρέπει να χωριστεί η Γάζα σε βόρειο και νότιο τμήμα και να χτυπηθούν τα τούνελ. Υπάρχει τρόπος με το φυσικό αέριο να εξολοθρευθούν οι μαχητές της Χαμάς...

Δείτε όλη τη συνέντευξη εδώ:

Hamas founder's son, Mosab Hassan Yousef:

Israel is doing the Palestinian people the greatest favour by freeing Gaza from Hamas.

Watch the whole interview. pic.twitter.com/kJatJleLeu