Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι έπληξε ασθενοφόρο, υποστηρίζει ότι μετέφερε μαχητές

Το Ισραήλ υποστηρίζει επίσης ότι έχει πληροφορίες ότι η παλαιστινιακή οργάνωση χρησιμοποιεί ασθενοφόρα για να μεταφέρει μαχητές και όπλα.

Η Χαμάς έκανε λόγο για «δεκάδες νεκρούς και τραυματίες» από το σημερινό πλήγμα. Σε πλάνα που τράβηξε το Γαλλικό Πρακτορείο διακρίνονται τραυματισμένοι άνθρωποι γύρω από ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο.

Hamas has a long record of abusing ambulances in Gaza to move combatants, commanders and weapons. By doing so, they are violating int' law. When we perceive an immediate threat, we are well within our rights to strike as they have relinquished special protection.