Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Οι αντάρτες της Υεμένης Χούθι επιτίθενται στο Ισραήλ

Οι δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου των ανταρτών της Υεμένης αλλά και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, είναι χαρακτηριστικές. Οι Χούθι χρηματοδοτούνται από το Ιράν και χρησιμοποιούν αντίστοιχο ιρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Διαχρονικά, είναι σε πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία και τώρα παίρνουν το μέρος της Χαμάς στον πόλεμο κατά του Ισραήλ.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι έκανε λόγο για 3 επιθέσεις σήμερα κατά του Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους, cruise πυραύλους και drones. Το Ισραήλ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σήμερα το αντιπυραυλικό σύστημα Arrow για να τους αναχαιτίσει.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου των Χούθι:

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και του στρατού του Ισραήλ συζητούν για το πώς θα απαντήσουν στις επιθέσεις των Χούθι.

