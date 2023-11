Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: «Περικυκλώνουμε την Γάζα» δηλώνει ο Αρχηγός του Επιτελείου του IDF

«Οι δυνάμεις μάχονται σε μια πυκνή και πολύπλοκη αστική περιοχή, που απαιτεί επαγγελματική μάχη και θάρρος» δήλωσε και πρόσθεσε ότι οι επίγειες δυνάμεις συνοδεύονται από ακριβείς πληροφορίες, με πυρά από αέρος και θάλασσα, καθώς, όπως λέει, αυτή η συνεργασία κάνει τη μάχη πολύ πιο αποτελεσματική.

Ο Χαλέβι λέει ότι αυτός ο πόλεμος έχει «ένα οδυνηρό και δύσκολο τίμημα», με 18 στρατιώτες να έχουν σκοτωθεί στη χερσαία επιχείρηση μέχρι στιγμής. Υποστηρίζει δε ότι ο Ισραηλινός Στρατός έχει «υποχρέωση» να επιστρέψει στην πατρίδα όλους τους ομήρους που κρατούν η Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο στρατός μάχεται στο όνομα της ιερότητας της ζωής, ενάντια σε έναν εχθρό που έχει χαράξει τον θάνατο στη σημαία του. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμά μας να ζούμε με ασφάλεια. Ενεργούμε με ευφυΐα και αποφασιστικότητα», κατέληξε.

