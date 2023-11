Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Πολύνεκρη επιδρομή σε καταυλισμό προσφύγων στη Γάζα, κοντά σε σχολείο

Ο απολογισμός αυτός δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή επί του παρόντος. Στις εικόνες που μετέδωσε το AFPTV, η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου, διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα που κείτονται στο έδαφος, μπροστά από το σχολείο, μέσα στο οποίο είχαν καταφύγει πολλοί εκτοπισμένοι του πολέμου που μαίνεται στον παλαιστινιακό θύλακα.

lsrael bombs UN school, where thousands are seeking refuge, with banned white phosphorus. #Gaza_under_attackpic.twitter.com/icxzCtOZ5K