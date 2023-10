Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς : Προ των πυλών «η πιο σκοτεινή ώρα» για τη Μέση Ανατολή

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε ότι η χώρα σχεδιάζει να εντείνει τις αεροπορικές της επιδρομές ως προετοιμασία για το επόμενο στάδιο του πολέμου. «Θα ενταθούν οι επιθέσεις για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους για τις δυνάμεις μας στα επόμενα στάδια του πολέμου», είπε ο Χαγκάρι, επαναλαμβάνοντας ότι οι κάτοικοι της Γάζας πρέπει να κατευθυνθούν νότια «για την ασφάλειά τους».

Μέλος του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, ο Yifat Shasha-Biton, δήλωσε ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι θα πρέπει να υπάρξει μια «ζώνη ασφαλείας» στη Γάζα για να κρατήσει τους Παλαιστίνιους μακριά από τα σύνορα.

Roughly 30 minutes ago, the IOF bombed the Ansar Mosque in Jenin Refugee Camp in the WEST BANK. pic.twitter.com/vssC8Pzamr

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

#IsraelTerorrist

?? ISRAEL just BOMBED the Al-Ansari Mosque in the West Bank.

-->> Fact: Zero presence of Hamas in West Bank. With whom Israel is fighting in West Bank?

Why did Israel bomb West Bank mosque? Why? Isn't it holocaust? pic.twitter.com/Utfh8dLQpB