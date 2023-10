Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Σειρήνες στην Ιερουσαλήμ - Ξεκινά η πολιορκία της Γάζας

BREAKING: Sirens heard in Jerusalem amid incoming rocket fire from Gaza #IsraelPalestineWar #Israel #Gaza #PalestineUnderAttack

Το Ισραήλ κλιμακώνει τα μέτρα του κατά της Λωρίδας της Γάζας, που ελέγχεται από το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, επιβάλλοντας στον θύλακα «πλήρη πολιορκία» στο πλαίσιο της οποίας θα απαγορεύονται οι εισαγωγές τροφίμων και καυσίμων, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ.

Επίσης ο ισραηλινός υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε σήμερα πως έδωσε εντολή να σταματήσει αμέσως η υδροδότηση της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

«Αυτό που γινόταν στο παρελθόν, δεν θα γίνεται πια στο μέλλον», έγραψε ο Ίσραελ Κατς σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώνοντας τη διακοπή της υδροδότησης.

«Επιβάλλουμε πλήρη πολιορκία στη Γάζα», ανέφερε ο Γκαλάντ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του. «Ούτε ηλεκτρικό, ούτε νερό, ούτε καύσιμα», υπογράμμισε, σχολιάζοντας ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται στο πλαίσιο της μάχης του Ισραήλ εναντίον «αποκτηνωμένων ανθρώπων».

Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν ανακτήσει τον έλεγχο των χωριών στη μεθόριο με την Λωρίδα της Γάζας όπου είχαν διεισδύσει μαχητές της Χαμάς, όμως συνεχίζονται κάποιες μεμονωμένες συγκρούσεις καθώς Παλαιστίνιοι ένοπλοι παραμένουν ενεργοί, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Εξάλλου σύμφωνα με τον υποναύαρχο Ντανιέλ Χαγκάρι, το Ισραήλ έχει καλέσει 300.000 εφέδρους, αριθμό ρεκόρ, και «προχωρά στην επίθεση».

Μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ, το Σάββατο, ισραηλινά αεροσκάφη βομβαρδίζουν στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι χερσαίες δυνάμεις προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο μεθοριακών χωριών και πόλεων στις οποίες είχαν διεισδύσει Παλαιστίνιοι ένοπλοι.

Ο Χαγκάρι τόνισε ότι ο στρατός έχει ανακτήσει τον έλεγχο σε αυτές τις περιοχές, αν και πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακόμη μεμονωμένες συγκρούσεις καθώς κάποιοι ένοπλοι παραμένουν ενεργοί.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε έρευνες σε όλες τις κοινότητες και εκκαθαρίζουμε την περιοχή», εξήγησε.

Νωρίτερα αξιωματικοί του ισραηλινού στρατού είχαν επισημάνει ότι επικεντρώνονται αρχικά στην αποκατάσταση της ασφάλειας στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων προτού περάσουν στην αντεπίθεση στη Γάζα.

Ο Χαγκάρι δήλωσε ότι από το Σάββατο έχουν κληθεί 300.000 έφεδροι, ένας αριθμός που υποδηλώνει ότι γίνονται προετοιμασίες για ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση στη Γάζα, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

«Ποτέ στο παρελθόν δεν έχουμε καλέσει τόσους πολλούς εφέδρους», υπογράμμισε. «Περνάμε στην επίθεση».

Τέλος, ο εκπρόσωπος του στρατού επιβεβαίωσε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ, ανάμεσά τους 73 μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει εκατοντάδες ένοπλους Παλαιστίνιους.

Εικόνες φρίκης από την επίθεση της Χαμάς σε ρέιβ πάρτι

Έως 250 άνθρωποι σφαγιάστηκαν στο Ισραήλ, στο ρέιβ πάρτι που γινόταν κοντά στα σύνορα με τη Γάζα το Σάββατο, πρώτη ημέρα της επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με εθελοντή ο οποίος συμμετείχε στην περισυλλογή των νεκρών.

