Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς : «Σκοτώσαμε κορυφαίο διοικητή » – «Σχεδίασε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου»

Ο Barud είχε διατελέσει στο παρελθόν αρχηγός τάγματος στην περιοχή Khan Yunis και συμμετείχε στον σχεδιασμό πολλών τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Στη συνέχεια, έλαβε διάφορες θέσεις στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς.

«Ο Shadi Barud, αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Χαμάς, εξοντώθηκε από αεροπορική επιδρομή του IDF.

«Συμμετείχε στον σχεδιασμό της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και σε αμέτρητες άλλες φονικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά των Ισραηλινών.

Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε και να εξολοθρεύουμε τους ηγέτες και στελέχη της Χαμάς που ευθύνονται για τις βάρβαρες επιθέσεις», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των IDF και «Σιν Μπετ.

