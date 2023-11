Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Στην επόμενη και πιο σκληρή φάση του πολέμου στη Γάζα περνάει ο IDF-Αγωνία για τους αμάχους

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ φέρεται να ενέκρινε την είσοδο δύο φορτηγών καυσίμων την ημέρα στη Γάζα για να βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών του ΟΗΕ, ανακοίνωσε Ισραηλινός αξιωματούχος την Παρασκευή.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες Πέμπτη 16/11, ότι το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μην πάθουν κακό οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας κατά τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, όπως το να ρίχνει φυλλάδια για να τους προειδοποιήσει να φύγουν, αλλά οι προσπάθειές του να περιορίσει τον αριθμό των θυμάτων «δεν ήταν επιτυχημένες».

Σήμερα το πρωί 17/11 έγινε γνωστό ότι βρέθηκε η σορός νεαρής στρατιώτη που είχε απαχθεί την 7η Οκτωβρίου. Ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν το πτώμα μιας 65χρονης ομήρου της Χαμάς κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, ανακοίνωσαν απόψε οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

lsraeli occupation forces blow up the Legislative Council in Gaza City. pic.twitter.com/uFnFk9jEDC