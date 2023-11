Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της Γάζας – 2.500 στόχοι έχουν πληγεί σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υποστηρίζουν επίσης ότι σκότωσαν ένα στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους και συνέλαβαν 36 καταζητούμενους Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων 18 μελών της Χαμάς, κατά τη διάρκεια ολονύχτιων επιδρομών στη Δυτική Όχθη. Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν εισέλθει στο χωριό Abu Dis, στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, για να συλλάβουν τον Nabil Halabia, έναν Παλαιστίνιο που συνδέεται με το τζιχαντιστικό κίνημα του Ισλαμικού Κράτους.

IDF says that since the start of the ground offensive in the Gaza Strip it has struck more than 2,500 targets. The IDF also reports several gun battles with Hamas overnight, and publishes footage showing troops operating in Gaza. pic.twitter.com/tOCaraRran