Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Χρόνια ισραηλινών αδυναμιών οδήγησαν στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Η επίσημη εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών του ισραηλινού στρατού και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ ήταν από τον Μάιο 2021 ότι η Χαμάς δεν έχει λόγο να εξαπολύσει επίθεση από την Γάζα, επίθεση που θα προκαλούσε μία καταστροφική απάντηση εκ μέρους του Ισραήλ, δήλωσαν στους New York Times πέντε μη κατονομαζόμενα πρόσωπα που εγνώριζαν τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα της ισραηλινής ηγεσίας σχετικά με την Χαμάς. Αντ' αυτού, οι ισραηλινές υπηρεσίες Πληροφοριών θεωρούσαν ότι η Χαμάς προσπαθούσε να πυροδοτήσει την βία κατά των Ισραηλινών στην Δυτική Οχθη, που διοικείται από την αντίπαλό της, την Παλαιστινιακή Αρχή.

