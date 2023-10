Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Βίντεο της Χαμάς με τρεις γυναίκες ομήρους - «Νετανιάχου απέτυχες» - Η απάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Σε αυτό το βίντεο των 76 δευτερόλεπτων, που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς με τον τίτλο «ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον (Μπενιαμίν) Νετανιάχου και στην κυβέρνησή του», μπορεί να δει κανείς τις τρεις γυναίκες να κάθονται σε πλαστικές καρέκλες.

Μία από αυτές, καθισμένη στη μέση, καλεί με υψωμένο τον τόνο της φωνής τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει στην ανταλλαγή αιχμαλώτων με το ισλαμιστικό κίνημα προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες.

Πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν στον ιστότοπό τους ένα στιγμιότυπο οθόνης, από αυτό το βίντεο λέγοντας ότι δεν θα το δημοσιοποιούσαν, και εκτιμώντας πως τα λόγια που ακούγονται υπαγορεύθηκαν από τη Χαμάς.

Hamas just released a new video footage saying "a number of Zionist prisoners held by Al-Qassam send a message to Netanyahu and the Zionist government". pic.twitter.com/H7fjOUm8HB