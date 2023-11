Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Χαμάς «ψάρευε» Ισραηλινούς στρατιωτικούς με ψεύτικους λογαριασμούς ωραίων γυναικών

Ειδικότερα, εντοπίστηκε ένα ολόκληρο δίκτυο ψεύτικων λογαριασμών σε πολλά κοινωνικά δίκτυα ενώ είχαν δημιουργηθεί και προφίλ υποτιθέμενων συγγενών για να ενισχυθεί η αξιοπιστία τους.

«Εγκέφαλος» θεωρείται το Ιράν, το οποίο εικάζεται ότι έστησε το δίκτυο για λογαριασμό της Χαμάς, ώστε η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση να συγκεντρώσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί.

Η συγκεκριμένη πρακτική ονομάζεται catfish και λειτουργεί όταν οι ψεύτικοι λογαριασμοί δημιουργούν «ένα είδος ρομαντικής σχέσης μέσω αλληλογραφίας, ηχογραφήσεων και βιντεοκλήσεων» με τα θύματά τους. Στην εν λόγω περίπτωση θύματα ήταν στρατιωτικοί και στρατιώτες, από τους οποίους οι ψεύτικοι λογαριασμοί ζητούσαν πληροφορίες για τη Γάζα με το πρόσχημα ότι «ανησυχούν για τις ζωές των αγαπημένων τους».

Η πλειονότητα των ψεύτικων προφίλ εντοπίστηκε στο Instagram και ο αριθμός των θυμάτων υπολογίζεται από εκατοντάδες έως χιλιάδες. Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ συνεργάζονται με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να απαγορεύσουν αυτούς τους λογαριασμούς.

