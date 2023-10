Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις μπήκαν με άρματα μάχης στη βόρεια Γάζα μέσα στη νύχτα - ΒΙΝΤΕΟ

Στην ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο επισημαίνεται ότι "στη διάρκεια της νύκτας ο στρατός διεξήγαγε στοχευμένη επιδρομή με άρματα μάχης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τα επόμενα στάδια της μάχης", μια πιθανή αναφορά στην ευρεία χερσαία εισβολή που έχουν απειλήσει ότι θα πραγματοποιήσουν οι Ισραηλινοί στον παλαιστινιακό θύλακα με στόχο την εξόντωση της Χαμάς.

“Οι στρατιώτες έχουν πλέον εξέλθει από την περιοχή και έχουν επιστρέψει στο ισραηλινό έδαφος”, πρόσθετε η ανακοίνωση.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.

IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.

The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory.