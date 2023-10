Πόλεμος στη Μέση Ανατολή-Νετανιάχου: «Δεν επιτέθηκαν στο νοσοκομείο ισραηλινές δυνάμεις-Αυτός που δολοφόνησε βάναυσα τα παιδιά μας, δολοφονεί και τα παιδιά του»

«Αυτός που δολοφόνησε βάναυσα τα παιδιά μας, δολοφονεί και τα παιδιά του» δήλωσε.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) ισχυρίστηκαν πως το πλήγμα ήταν αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου της Χαμάς.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Twitter ο IDF γράφει «μετά από ανάλυση των επιχειρησιακών συστημάτων του Ισραηλινού Στρατού, μπαράζ ρουκετών, που εκτοξεύτηκε προς το Ισραήλ, πέρασε στην περιοχή του νοσοκομείου και χτυπήθηκε».

«Σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορες πηγές που έχουμε, η τρομοκρατική οργάνωση είναι υπεύθυνη για την αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου που έπληξε το νοσοκομείο» ισχυρίζονται οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

Following an analysis by the IDF's operational systems, a barrage of rockets was launched toward Israel, which passed in the vicinity of the hospital, when it was hit.

According to intelligence information from a number of sources we have, Islamic Jihad terrorist organization is… pic.twitter.com/QZsanPaFEc