Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας», δηλώνει ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια

"Η σφαγή στο νοσοκομείο επιβεβαιώνει τη βαρβαρότητα του εχθρού και την έκταση του αισθήματος ήττας του", δήλωσε, προσθέτοντας ότι η επίθεση θα είναι "ένα νέο σημείο καμπής".

Ο Χανίγια κάλεσε όλο τον παλαιστινιακό λαό "να βγει έξω και να έρθει αντιμέτωπος με την κατοχή και τους εποίκους". Κάλεσε επίσης όλους τους Άραβες και τους Μουσουλμάνους να οργανώσουν διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ.

Ismail Haniyeh: I ask the freedom-seekers of the world, the United Nations, the Security Council, the Arab League, and the Organization of Islamic Cooperation to condemn the massacre at Al-Maamadani Hospital.

Statement by Hamas leader Ismail Haniyeh:

“Anyone who supports Israel is responsible for the violations in Gaza.

If the enemy thinks that these massacres will hide his great defeat or force our people to surrender, he is mistaken.

The United States, which provides unlimited…