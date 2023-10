Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως έχουν βρεθεί 1.500 νεκροί της Χαμάς - Έκλεισε το μεθοριακό πέρασμα ανάμεσα σε Γάζα και Αίγυπτο

Την σημερινή τέταρτη ημέρα των εχθροπραξιών, "ο στρατός έχει λίγο πολύ ανακτήσει τον έλεγχο του φράκτη στα σύνορα" με τη Γάζα, "αλλά ακόμη μπορούν να υπάρξουν διεισδύσεις", πρόσθεσε ο Χεχτ.

Ωστόσο "γνωρίζουμε ότι από τη χθεσινή νύχτα, κανείς δεν εισήλθε" στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε.

Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από την επίθεση της Χαμάς είναι 900 ενώ τόνισε ότι οι IDF έχουν ανακτήσει πλήρως τον έλεγχο του φράχτη στα σύνορα με τη Γάζα.

Mετά την επιβεβαίωση από τις IDF για τις 1.500 σορούς ενόπλων της Χαμάς, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων και από τις δύο πλευρές μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης ανεβαίνει σε 3.100.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα καθώς, όπως ανακοινώθηκε μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη χτυπήθηκαν 200 στόχοι της Χαμάς.

Over the last few hours, IAF fighter jets have been striking numerous terror targets belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip.

Overnight, dozens of fighter jets struck over 200 targets in Rimal and Khan Yunis. pic.twitter.com/ZxLY4xnmn0