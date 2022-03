«Πόλεμος» στη Ρωσία για ένα πακέτο ζάχαρη: Απίστευτες σκηνές στα σούπερ μάρκετ -Βίντεο

Σαν αποτέλεσα, οι πολίτες έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες αφού οι δυτικές κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία αποδυνάμωσαν το ρούβλι και ανέβασαν τις τιμές των τροφίμων.

«Η απουσία ζάχαρης στα ράφια των καταστημάτων σε αρκετές περιοχές οφείλεται στην κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, η οποία τροφοδοτείται από δόλιες οργανώσεις», είπε η FAS, με το Reuters να αναφέρει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ρωσία έφτασε στις 11 Μαρτίου στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2015 ενώ οι τιμές της ζάχαρης εκτινάχθηκαν κατά 12,8% την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η στατιστική υπηρεσίας Rosstat την Τετάρτη.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, πλήθος κόσμου φαίνεται να τσακώνεται για το ποιος θα προλάβει να αγοράσει τα περισσότερα σακουλάκια ζάχαρης.

