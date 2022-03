Πόλεμος στην Ουκρανία: 8 νεκροί από βομβαρδισμό στο Κίεβο - Δραματική η κατάσταση στη Μαριούπολη - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

"Δεν τίθεται θέμα να μιλάμε για παράδοση ή για να κατατεθούν τα όπλα. Έχουμε ήδη ενημερώσει την ρωσική πλευρά", σημείωσε επίσης η ίδια σε δηλώσεις που έκανε στην εφημερίδα Ukrayinskaya Pravda. "Πρόκειται για σκόπιμη χειραγώγηση και για πραγματική σύλληψη ομήρων", πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα η Βερεστσούκ είχε σημειώσει ότι επετεύχθη συμφωνία για τη δημιουργία σήμερα 8 ανθρωπιστικών διαδρόμων για να απομακρυνθούν άμαχοι από πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Μαριούπολη δεν βρίσκεται μεταξύ αυτών και ότι οι προσπάθειες να φτάσουν εκεί ανθρωπιστικές προμήθειες εξακολουθούν να αποτυγχάνουν.

Η Βερεστσούκ σημείωσε εξάλλου στις δηλώσεις της στην Ukrayinskaya Pravda ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο, ώστε να επιτραπεί στους αμάχους που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Μαριούπολη --υπολογίζεται ότι περίπου 350.000 άνθρωποι βρίσκονται στην πόλη-- να φύγουν.

