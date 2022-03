Πόλεμος στην Ουκρανία: Αναφορές για αγνοούμενο φωτορεπόρτερ κοντά στο Κίεβο

Για την εξαφάνιση του φωτορεπόρτερ Maks Levin, κάνει λόγο και η ρεπόρτερ του Kyiv Independent, Illia Ponomarenko.

«Ο καλός μας φίλος, ο ταλαντούχος πολεμικός φωτορεπόρτερ Maks Levin, έχει χαθεί.

Είχε άλλη μια ημέρα στο πεδίο της μάχης σε ζώνη έξω από το Κίεβο στις 13 Μαρτίου. Από τότε, κανείς δεν είχε καμία επαφή μαζί του» αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter

Our good friend, talented war photojournalist Maks Levin, has gone missing.

He had yet another field day in a combat zone outside Kyiv on March 13. Ever since then, no one has had any contact with him.

If you follow this war, you have definitely seen a lot of his works. pic.twitter.com/ILjrt6LofO