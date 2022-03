Πόλεμος στην Ουκρανία: Ανοίγουν 7 ανθρωπιστικοί διάδρομοι, υπό ρωσικό έλεγχο τμήματα της Μαριούπολης - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Μερικές χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την πολιορκημένη πόλη αυτήν την εβδομάδα βάσει συμφωνιών με τη Ρωσία, η οποία εισέβαλε στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουκρανία. Κόσμος επίσης εγκαταλείπει τους κοντινούς οικισμούς στην Κρασνοπίλια και Τροστιάνετς, πρόσθεσε ο Ζιβίτσκιι.

"Οι οχηματαπομπές (αυτών που απομακρύνονται) φεύγουν. Υπήρξε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός!", σημείωσε.

Παράλληλα ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κιέβου Ολέκσιι Κουλέμπα δήλωσε σήμερα σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες, Τετάρτη, από χωριά και πόλεις γύρω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε περιοχές της Μαριούπολης

Ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει κάποιες συνοικίες της Μαριούπολης στη νότια Ουκρανία, μια πόλη την οποία πολιορκούν εδώ και ημέρες, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας Ίγκορ Κονασένκοφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ρωσικός στρατός έχει καταστρέψει 2.911 ουκρανικές στρατιωτικές υποδομές από την έναρξη του πολέμου.

Ουκρανικές Αρχές για βομβαρδισμό νοσοκομείου παίδων στη Μαριούπολη: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους παιδί

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από τον ρωσικό βομβαρδισμό παιδιατρικού νοσοκομείου στη Μαριούπολη χθες, Τετάρτη, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές της πόλης αυτής στην Ουκρανία.

"Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι", ανέφεραν οι αρχές στον λογαριασμό τους στο Telegram.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 17 τραυματίες.

