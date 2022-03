Πόλεμος στην Ουκρανία: Aποκαρδιωτικές εικόνες από την επίθεση στο ορθόδοξο μοναστήρι της Λαύρας -Βίντεο

«Οι εισβολείς έπληξαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ», αναφέρει η συγκεκριμένη ανάρτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκες και παιδιά βρίσκονταν στον τόπο της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων.

Russia bombed the Sviatohirsk Lavra, one of 3 major monasteries in Ukraine. A shell that detonated in the yard damaged quarters where monks and IDPs from occupied Donbas lived.

The first written mentions of the Lavra date 1526

