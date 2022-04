Πόλεμος στην Ουκρανία: Βίντεο από UAV κατέγραψε τον θάνατο άμαχου ποδηλάτη από ρωσικά πυρά στην Μπούτσα

Με το που εμφανίζεται, δύο τεθωρακισμένα οχήματα ανοίγουν πυρ προς την κατεύθυνσή του με πολυβόλα. Στο σημείο όπου ρίχνουν υψώνεται καπνός και σκόνη.

Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης διαβεβαιώνουν ότι μπόρεσαν να επαληθεύσουν με ανεξάρτητο τρόπο το υλικό. Το πτώμα του άνδρα βρισκόταν ακόμη στο σημείο όπου είχε πέσει νεκρός αφού οι ρωσικές δυνάμεις εγκατέλειψαν το προάστιο του Κιέβου, αναφέρει.

New drone imagery shows Russian forces firing on a cyclists in Bucha, on Yablunska Street at 50.54148, 30.228898, where multiple corpses have been filmed and photographed https://t.co/1GPF9NJjcBpic.twitter.com/CBR3DnMyyq