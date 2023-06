Πόλεμος στην Ουκρανία: Δελφίνια - στρατιώτες προστατεύουν τη ρωσική βάση της Σεβαστούπολης

«Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα στρώματα διχτυών και πλωτών φραγμάτων στην είσοδο του λιμανιού. Αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, οι άμυνες αυτές ενισχύθηκαν πιθανότατα από αυξημένο αριθμό εκπαιδευμένων θαλάσσιων θηλαστικών», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο μέσω του Twitter.

Η χρησιμοποίηση θαλάσσιων θηλαστικών για στρατιωτικούς σκοπούς είναι μια παλιά πρακτική, στην οποία είχαν καταφύγει τις τελευταίες δεκαετίες ένοπλες δυνάμεις, ιδιαίτερα οι αμερικανικές και οι ρωσικές.

Η Κριμαία, ουκρανική χερσόνησος που προσαρτήθηκε το Μάρτιο 2014 από τη Ρωσία, φιλοξενούσε από το 1965 ένα κέντρο εκπαίδευσης θαλάσσιων θηλαστικών.

The #Russian Navy and #Putin, of course, have almost doubled the number of dolphin-soldiers operating in the military base of #Sevastopol, #Crimea, where they are tasked with the surveillance of the seaport and the prevention of #Ukrainian saboteurs.

The picture is irrefutable!! pic.twitter.com/0jOXtsCRnn