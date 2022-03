Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεν επετεύχθη συμφωνία για την απομάκρυνση αμάχων σήμερα από τη Μαριούπολη λέει το Κίεβο - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Οι προσπάθειες να φτάσουν στη σημαντική αυτή πόλη-λιμάνι στη νότια Ουκρανία ανθρωπιστικές προμήθειες εξακολουθούν να αποτυγχάνουν, σημείωσε η ίδια.

Νωρίτερα σήμερα η Ουκρανία απέρριψε το ενδεχόμενο οι ένοπλες δυνάμεις να καταθέσουν τα όπλα και να εγκαταλείψουν την πολιορκούμενη Μαριούπολη στον ρωσικό στρατό, όπως δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση οποιασδήποτε παράδοσης, ή κατάθεσης των όπλων», είπε η κυρία Βέρεστσουκ, σύμφωνα με την Ουκράινσκα Πράβντα. «Έχουμε ήδη ενημερώσει τη ρωσική πλευρά σχετικά», πρόσθεσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Μίλησε για «εσκεμμένη χειραγώγηση» και «αληθινή απαγωγή ομήρων», πρόσθεσε αναφερόμενη στο ρωσικό τελεσίγραφο.

Παράλληλα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια Ρίβνε με πυραύλους κρουζ.

"Υψηλής ακρίβειας πύραυλοι κρουζ έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης ξένων μισθοφόρων και ουκρανικών εθνικιστικών σχηματισμών", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ.

Aftermath of the #Russian missile attack on the "Retroville" shopping center in #Kyiv. pic.twitter.com/Y9AuNB83DQ