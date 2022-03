Πόλεμος στην Ουκρανία: Διεκόπη η εκκένωση της Μαριούπολης - Τι λέει το Κίεβο - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Το ουκρανικό ΥΠΕΞ είπε επίσης ότι οι ρωσικοί ισχυρισμοί ότι η Ουκρανία παραβίαζε τις απομακρύνσεις αμάχων «είναι ψευδείς και αποτελούν παραπληροφόρηση για να δικαιολογήσουν τις εγκληματικές ενέργειες του ρωσικού στρατού».

Η απομάκρυνση των αμάχων κατοίκων της Μαριούπολης, μιας πόλης - λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, που είναι περικυκλωμένη από ρωσικές δυνάμεις, σταμάτησε λόγω πολυάριθμων ρωσικών παραβιάσεων της εκεχειρίας, κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα το δημαρχείο.

Η απομάκρυνση αμάχων, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει το πρωί, «αναβάλλεται για λόγους ασφαλείας», καθώς οι ρωσικές δυνάμεις «συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τη Μαριούπολη και τα περίχωρά της», ανέφερε η δημοτική αρχή σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο δήμος κάλεσε τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στα σημεία εξόδου της πόλης «να επιστρέψουν στα καταφύγια».

