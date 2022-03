Πόλεμος στην Ουκρανία: Διεκόπη και πάλι η απομάκρυνση αμάχων της Μαριούπολης - Ολες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Μια αυτοκινητοπομπή που μετέφερε αμάχους για την ασφαλή απομάκρυνση τους δεν μπόρεσε να φύγει από την πολιορκημένη πόλη της Ουκρανίας Μαριούπολη σήμερα, επειδή οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τους βομβαρδισμούς παρά την προσωρινή συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

«Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να βγάζεις έξω ανθρώπους κάτω από τέτοιες συνθήκες», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Οι αρχές στην Μαριούπολη, που είναι πολιορκημένη από ρωσικά στρατεύματα, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θέλουν να απομακρύνουν τους αμάχους από τις 12:00, της επομένης μιας ανεπιτυχούς προσπάθειας, λόγω της συνέχισης των έντονων βομβαρδισμών.

Την 11η ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτή η πόλη των 450.000 κατοίκων βρίσκεται υπό «ανθρωπιστικό αποκλεισμό», σύμφωνα με τον δήμαρχο της Βαντίμ Μποιττσένκο. Ο αποκλεισμός προκαλεί «χιλιάδες τραυματίες» και επιβεβαιώνει ότι «η Μαριούπολη δεν υπάρχει πλέον».

Οχυρώνεται το Κίεβο περιμένοντας τη μεγάλη επίθεση

Ουκρανοί στρατιώτες ενίσχυσαν την άμυνα γύρω από το Κίεβο σήμερα, σκάβοντας χαρακώματα, κλείνοντας δρόμους και επικοινωνώντας με μονάδες πολιτικής άμυνας, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τις γύρω περιοχές και επιτέθηκαν σε κοντινές πόλεις και χωριά.

Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις και οι πολίτες εθελοντές σκάβουν χαρακώματα, χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη των 3,4 εκατομμυρίων, καθώς οι φόβοι για πλήρη επίθεση εξαπλώνονται.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου και έχει επικεντρώσει τις σκληρότερες επιθέσεις της στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, πολιορκώντας πόλεις όπως η Μαριούπολη και το Χάρκιβ με πυρά πυροβολικού και αεροπορικές επιδρομές προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θύματα.

Το Κίεβο έχει γλιτώσει από τις χειρότερες μάχες μέχρι στιγμής, αλλά έντονες μάχες μαίνονται στις γύρω πόλεις και χωριά και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο σήμερα με στρατιωτικά του οχήματα να κινούνται κοντά στην πρωτεύουσα.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που κινηματογραφήθηκε το Σάββατο στην περιοχή του Κιέβου, έδειξε τις προσπάθειες της Ουκρανίας να υπερασπιστεί την πρωτεύουσα, με σωρούς από σάκους άμμου και τσιμεντένιες πλάκες σε έναν κεντρικό δρόμο, ενώ Ουκρανοί στρατιώτες έλεγχαν προσεκτικά τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Ένας δρόμος αποκλείστηκε από μεταλλικά αντιαρματικά φράγματα αποκαλούμενος «σκαντζόχοιρος» και στήθηκαν θέσεις πολυβόλων. Βόμβες μολότοφ αναπτύχθηκαν στην άκρη του δρόμου, καθώς οι πολίτες ορκίστηκαν να συμμετάσχουν στη μάχη για την προστασία του Κιέβου.

«Είμαστε εξοπλισμένοι 100%,» είπε ένας στρατιώτης στο βίντεο. Οι θέσεις είναι προετοιμασμένες, τις έχουμε φτιάξει και απλά περιμένουμε να τους αντιμετωπίσουμε... Θα νικήσουμε».

Η Ρωσία αποκαλεί τις ενέργειές της στην Ουκρανία «ειδική επιχείρηση» που δεν έχει σχεδιαστεί για να καταλάβει εδάφη, αλλά να καταστρέψει τις στρατιωτικές δυνατότητες του γείτονά της και να συλλάβει αυτούς που θεωρεί επικίνδυνους εθνικιστές.

Χάος στο Ιρπίν

Στο Ιρπίν, μια πόλη περίπου 25 χλμ βορειοδυτικά του Κιέβου, άνδρες, γυναίκες και παιδιά που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή αναγκάστηκαν να καλυφθούν όταν οι πύραυλοι έπληξαν κοντά, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters.

