Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικό πλήγμα στο Σούμι

«Τη νύχτα (…) ο εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση εναντίον της πόλης Σούμι. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, τέσσερις άλλοι τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας του Σούμι μέσω του Telegram, διευκρινίζοντας ότι κατοικίες και οχήματα υπέστησαν ζημιές.

There is now news from #Sumy, and I'm afraid to say two more innocent people have been killed.

Four more, including two kids, are injured.#Russia rained aerial bombs down on the city yet again.#RussiaIsATerroristState#LetUkraineStrikeBackpic.twitter.com/YE7aZ1p1zV