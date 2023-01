Πόλεμος στην Ουκρανία: «Δύσκολη» η κατάσταση στη Σολεντάρ λέει το Κίεβο

Η κατάληψή τους θα ισοδυναμούσε με την κατάκτηση ολόκληρου του Ντονμπάς, στόχου που έθεσε η Ρωσία όταν ξεκινούσε ο πόλεμος, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

«Αυτή τη στιγμή (η κατάσταση) είναι δύσκολη στη Σολεντάρ», αναγνώρισε η κυρία Μαλιάρ, εξηγώντας πως ο ρωσικός τακτικός στρατός και μισθοφόροι της εταιρείας Βάγκνερ εξαπολύουν αδιάκοπα επιθέσεις.

Ρώσοι μπλόγκερ που παρακολουθούν συστηματικά τις εξελίξεις έκαναν λόγο για διάτρηση των ουκρανικών αμυνών στη Σολεντάρ, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται επίσημα από τα μέρη.

Heavy fighting continues in Soledar, Donetsk region.

The city is under the control of Ukraine, which was confirmed yesterday by the head of the OP Yermak. It is also reported that the enemy is suffering heavy losses in this direction.

