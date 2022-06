Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις σε περιοχή του Κιέβου - Το μήνυμα του δημάρχου

"Διάσωση κατοίκων και απομάκρυνσή τους από δύο κτίρια", προσθέτει ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

!?Kyiv#BREAKING:

A fire broke out in two houses in Shevchenkivs'kyi district of Kyiv after arrival,

Residents are being rescued and evacuated.

- Mayor Klitschko. pic.twitter.com/E8zWSFJ0uF