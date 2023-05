Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός από ουκρανικό βομβαρδισμό σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στη Ρωσία

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες βρίσκονται «σε σοβαρή κατάσταση» και νοσηλεύονται σε «μονάδες εντατικής θεραπείας», καθώς ο ένας έχει υποστεί τραύματα στην κοιλιά και ο άλλος στον θώρακα.

Συνόδευσε το μήνυμά του με φωτογραφίες κτιρίου που έχει υποστεί ζημιές κι έχει κατεστραμμένα παράθυρα, κρατήρα που άνοιξε οβίδα κοντά στο κουβούκλιο του φύλακα, καθώς και ενηλίκων και παιδιών που απομακρύνονταν από το κέντρο με λεωφορεία.

This is the aftermath of the Ukrainian shelling of a shelter for temporary displaced people in Russia’s Belgorod region. At least one person was killed and a number of civilians injured in the attack. Those housed at the centre included the elderly and children. pic.twitter.com/1TM8Y0ETik