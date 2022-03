Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες από νέο χτύπημα σε κτίριο στο Κίεβο - Ρωσική επίθεση σε εργοστάσιο στη Λβιβ - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας είχε δηλώσει στο Reuters ότι μια έκρηξη ακούστηκε στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί και στη συνέχεια υψώθηκε καπνός στον ουρανό.

Ρωσικό πλήγμα σε εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στη Λβιβ

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα το πρωί εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά), καταστρέφοντας την εγκατάσταση, ενημέρωσε ο δήμαρχος Αντρίι Σάντοβι.

Η λειτουργία του εργοστασίου είχε ήδη ανασταλεί κι έτσι ο βομβαρδισμός δεν προκάλεσε απώλειες, πρόσθεσε.

«Αρκετοί πύραυλοι έπληξαν εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών. Το κτίριο καταστράφηκε. Η λειτουργία του εργοστασίου είχε ανασταλεί προηγουμένως, έτσι δεν έχουμε θύματα μέχρι στιγμής», ανέφερε μέσω Facebook ο δήμαρχος Σαντόβι.

Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η περιοχή χτυπήθηκε από τέσσερις πυραύλους Κρουζ, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα από εκεί.

Άλλοι δύο ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τις συστοιχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας προτού πλήξουν τον στόχο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η εκτίμηση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας είναι πως επρόκειτο για πυραύλους Kh-555, οι οποίοι εκτοξεύονται συνήθως από ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Ο δήμαρχος της Λβιβ ανέφερε ότι σωστικά συνεργεία επιχειρούν στον τόπο του πλήγματος. Νωρίτερα, διαβεβαίωσε πως δεν χτυπήθηκε το αεροδρόμιο, αλλά η συνοικία όπου βρίσκεται.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι είδε να υψώνεται πυκνή στήλη καπνού στην περιοχή και άκουσε σειρήνες αυτοκινήτων της αστυνομίας και ασθενοφόρων που κινούνταν προς την κατεύθυνση της τοποθεσίας όπου ακούστηκαν εκρήξεις.

Η Λβιβ είχε παραμείνει ως πολύ πρόσφατα αλώβητη από τον πόλεμο, αλλά την Κυριακή, ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε βάση εκπαίδευσης στα περίχωρά της, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το πλήγμα, κατά τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, έγινε με πυραύλους όπως αυτοί που έπληξαν σήμερα το εργοστάσιο

