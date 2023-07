Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίσκεψη Ζελένσκι στο Νησί των Φιδιών, σύμβολο της αντίστασης απέναντι στη Ρωσία - ΒΙΝΤΕΟ

«Θέλω να ευχαριστήσω από εδώ, από τον τόπο της νίκης, καθέναν από τους στρατιώτες μας για αυτές τις 500 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βίντεο αυτό, στο οποίο φαίνεται να φθάνει με σκάφος στο νησί και να αφήνει λουλούδια σε μνημείο.

Λίγο μετά την εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, ο ρωσικός στρατός κατέλαβε αυτό το νησί, που είναι σε στρατηγικό σημείο μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τις ακτές και όπου βρισκόταν μικρή ομάδα Ουκρανών στρατιωτών. Το ρωσικό καταδρομικό Moskva τους ζήτησε να παραδοθούν αλλά οι στρατιώτες αρνήθηκαν, λέγοντας μέσω ασυρμάτου «Προς ρωσικό πλοίο: άντε γ...θείτε»· ένα περιστατικό που αποτυπώθηκε σε ουκρανικό γραμματόσημο. Ο Ουκρανοί στρατιώτες τελικά αιχμαλωτίστηκαν και αργότερα ανταλλάχθηκαν με Ρώσους αιχμαλώτους. Το καταδρομικό Moskva βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα, αφού επλήγη, σύμφωνα με το Κίεβο, από ουκρανικούς πυραύλους. Η Μόσχα είχε αναφέρει μόνο μία έκρηξη στο πλοίο αλλά αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει το νησί τον Ιούνιο του 2022.

500 days of the full-scale war.

Snake Island. The free island of free Ukraine.

I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.

Glory to… pic.twitter.com/RODccfWkWm