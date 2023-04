Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με drone προκαλεί τεράστια πυρκαγιά σε δεξαμενές καυσίμων στη Σεβαστούπολη

Από την πλευρά του Κιέβου, ένας Ουκρανός αξιωματούχος των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών ανέφερε ότι καταστράφηκαν περισσότερες από 10 δεξαμενές πετρελαίου χωρητικότητας περίπου 40.000 τόνων που προορίζονταν για χρήση από τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

«Αυτή είναι η τιμωρία του Θεού ειδικά για τους νεκρούς αμάχους στο Ουμάν, μεταξύ των οποίων ήταν πέντε παιδιά», τόνισε ο Άντριι Γιούσοφ, αναφερόμενος σε μια ρωσική πυραυλική επίθεση σε πόλη της κεντρικής Ουκρανίας την Παρασκευή.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος εντούτοις δεν δήλωσε ξεκάθαρα ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την επίθεση στη Σεβαστούπολη, αλλά προειδοποίησε ότι παρόμοιες σαν την σημερινή εκρήξεις θα συνεχιστούν. «Στο εγγύς μέλλον, είναι καλό για όλους τους κατοίκους της προσωρινά κατεχόμενης Κριμαίας να μην βρίσκονται κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις που προμηθεύουν τον στρατό του επιτιθέμενου», είπε χαρακτηριστικά.

Ουκρανοί αξιωματούχοι συνήθως δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για εκρήξεις σε στρατιωτικές τοποθεσίες στην Κριμαία, αν και πανηγυρίζουν συχνά για παρόμοιες επιθέσεις.

Ένας εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι δεν είχε καμία πληροφορία που να υποδηλώνει ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την πυρκαγιά στην εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Σεβαστούπολη.

Η Ουκρανία δεν διαθέτει πυραύλους τέτοιου βεληνεκούς που να μπορούν να φτάσουν στόχους σε τοποθεσίες όπως η Σεβαστούπολη, αλλά ο ουκρανικός στρατός χρησιμοποιεί drones καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι εξαπολύει επιθέσεις στην Κριμαία με drones.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η επιστροφή όλης της νόμιμης επικράτειάς της, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας - της χερσονήσου που προσάρτησε η Ρωσία το 2014 - στον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων, είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Σεργκέι Ακσιόνοφ, ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της Κριμαίας, δήλωσε στο Telegram ότι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου κατέρριψαν σήμερα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της περιοχής. «Δεν υπάρχουν θύματα ή καταστροφές», είπε.

