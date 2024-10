Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση των Ρώσων σε γέφυρα στην Οδησσό

Η γέφυρα είναι σημαντική σιδηροδρομική και οδική σύνδεση στην περιοχή και έχει αποτελέσει στόχο πολλές φορές μετά την ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Δεν ήταν σαφές εάν η γέφυρα υπέστη ζημιές κατά την τελευταία επίθεση.

Οι αρχές της περιφέρειας ανέφεραν μεγάλο πυραυλικό πλήγμα στην περιοχή χθες βράδυ χωρίς να διευκρινίζουν τι είδους ζημιές πιθανόν προκλήθηκαν.

