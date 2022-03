Πόλεμος στην Ουκρανία: Επιζών του Ολοκαυτώματος σκoτώθηκε στο Χάρκοβο

«Προς μεγάλη μας φρίκη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπαρίς Ρομαντσένκο στον πόλεμο στην Ουκρανία», ανέφερε το ίδρυμα μνήμης του Μπούχενβαλντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε χθες, εξηγώντας πως ενημερώθηκε από την εγγονή του.

Η πολυκατοικία όπου ζούσε «χτυπήθηκε από οβίδες και πήρε φωτιά», διευκρίνισε. «Το διαμέρισμά του κάηκε», συνέχισε το ίδρυμα, εκφράζοντας το πένθος του για τον θάνατο αυτού «του στενού φίλου».

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας βομβαρδίζεται από το ρωσικό πυροβολικό σχεδόν αδιαλείπτως από την έναρξη την 24η Φεβρουαρίου της ρωσικής εισβολής, που ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», κατ’ αυτόν απαραίτητη για να αφοπλιστεί και να «αποναζιστικοποιηθεί» η γειτονική χώρα.

