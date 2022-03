Πόλεμος στην Ουκρανία: Γενικός αντιαεροπορικός συναγερμός - Απαγόρευση κυκλοφορίας για 36 ώρες στο Κίεβο - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

«Από σήμερα» στις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και έως τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης θα απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Κίεβο, ανακοίνωσε στο Telegram ο Κλίτσκο, αφού η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος πολλών βομβαρδισμών σήμερα το πρωί.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη στιγμή», τόνισε ο ίδιος.

«Η πρωτεύουσα είναι η καρδιά της Ουκρανίας και θα την υπερασπιστούμε. Δεν θα εγκαταλείψουμε το Κίεβο, το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το σύμβολο και την προκεχωρημένη βάση της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης», σημείωσε ο Κλίτσκο.

