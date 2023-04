Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Βάγκνερ ανακοινώνει πως κατέλαβε το δημαρχείο της Μπαχμούτ - ΒΙΝΤΕΟ

Σε βίντεο που συνοδεύει την ανακοίνωση ο κ. Πριγκόζιν επιδεικνύει ρωσική σημαία με γραμμένη επιγραφή προς τιμή ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ, μέγα υποστηρικτή της εισβολής —της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», κατά το Κρεμλίνο— στην Ουκρανία, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Κυριακή σε έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη.

«Οι διοικητές των μονάδων που πήραν το κτίριο του δημαρχείου και όλο το κέντρο θα υψώσουν αυτήν τη σημαία», διαβεβαίωσε.

Wagner Leader Yevgeny Prigozhin is claiming in a statement from the recently captured Administrative Building in Central Bakhmut tonight that Ukrainian Forces have Withdrawn towards the Western Outskirts of the City with Small “Localized” Fighting still ongoing in some Districts. pic.twitter.com/EygcCeXY8T