Πόλεμος στην Ουκρανία: Η σοκαριστική στιγμή που πύραυλος χτυπά ποδηλάτη - Βίντεο

Εκρήξεις σημειώνονται σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας και ήδη υπάρχουν δεκάδες νεκροί, ανάμεσά τους και άμαχος πληθυσμός. Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες βίντεο στα οποία φαίνεται η τραγική στιγμή κατά την οποία ένας ποδηλάτης χάνει τη ζωή του όταν πύραυλος χτύπησε την πόλη Ουμάν.

Στο πρώτο βίντεο φαίνεται η στιγμή που το βλήμα πέφτει ακριβώς μπροστά του.

The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX