Πόλεμος στην Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο - Νέες διαπραγματεύσεις - Ολες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Οι εκρήξεις ενίοτε οφείλονται στις συστοιχίες αντιαεροπορικής άμυνας της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο Τσερνόμπιλ

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στο κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ, μετέδωσε σήμερα το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 24, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν σχετικά τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Χθες Δευτέρα η ουκρανική δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η Ukrenergo, ανέφερε πως η εγκατάσταση βασιζόταν σε γεννήτριες που δουλεύουν με πετρέλαιο ντίζελ, διότι το δίκτυο στην περιοχή υπέστη εκ νέου ζημιές.

Οι διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας συνεχίζονται σήμερα

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αργά χθες Δευτέρα ότι οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του με αυτή της Ρωσίας θα συνεχιστούν σήμερα. Πρόσθεσε ότι συνομίλησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ στο πλαίσιο της προσπάθειας να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, να υπάρξει «δίκαιη ειρήνη». «Η αντιπροσωπεία μας εργάζεται για αυτό στις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά», συνέχισε ο κ. Ζελένσκι. Τα πράγματα πήγαν «αρκετά καλά, μου είπαν. Αλλά θα δούμε», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες «θα συνεχιστούν» σήμερα.

#Kharkiv was heavily shelled this night. It is the second most populous city in #Ukraine. pic.twitter.com/MUoj0xPI1z