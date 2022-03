Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησε η απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη - Tι καταγγέλουν οι τοπικές Αρχές - Σφοδρές μάχες γύρω από το Κίεβο - LIVE εικόνα

Οπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, η ανακοίνωση περί απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη, ο οποίος ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την κατάκτηση της πόλης από τους Ρώσους, έγινε την ώρα που Κίεβο και Μόσχα ετοιμάζονται για έναν τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

?? What's the latest on the #WarInUkraine ?????

? #Russia announces ceasefire so residents of #Mariupol can evacuate

? Mariupol mayor says Russian troops have blockaded city

? #Moscow and #Kyiv to hold new talks over weekend

Follow our #livehttps://t.co/1ExASfvYiE