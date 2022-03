Πόλεμος στην Ουκρανία - LIVE εικόνα: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο - Ο ρωσικός στρατός πήρε την Χερσώνα

Ο επικεφαλής των περιφερειακών αρχών Γκενάντι Λαχούτα ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι δυνάμεις κατοχής (ο ρωσικός στρατός) βρίσκονται σε όλες τις συνοικίες της πόλης και είναι πολύ επικίνδυνες».

Ο δήμαρχος της πόλης των 290.000 κατοίκων Ιγκόρ Κολιχάγεφ ανέφερε ότι συνομίλησε με τους «ένοπλους επισκέπτες», υπονοώντας, χωρίς να κατονομάσει, τους ρώσους στρατιωτικούς.

Εκρήξεις στο Κίεβο

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ηχούν σειρήνες της αεράμυνας.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάνε αμέσως σε καταφύγια, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Explosions in #Kyiv caught in the lenses of journalists' cameras right in the middle of a reportage pic.twitter.com/gp75DT99FB