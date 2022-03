Πόλεμος στην Ουκρανία - LIVE εικόνα - Όλες οι εξελίξεις - Νεκροί και τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

"Η Χαρκίβ είναι μια ρωσόφωνη πόλη. Ένας στους τέσσερις στην Χαρκίβ έχει συγγενείς στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αλλά η στάση της πόλης σήμερα προς τη Ρωσία είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που ήταν πριν", σημείωσε ο δήμαρχός της σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

"Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό: απόλυτη καταστροφή, αφανισμός, γενοκτονία κατά του ουκρανικού λαού - αυτό είναι ασυγχώρητο", πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές πλήττουν κατοικημένες περιοχές.

"Προς το παρόν 10 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια, ο προσωρινός απολογισμός είναι 4 νεκροί και 9 τραυματίες", διευκρινίζουν οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε μήνυμά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ώρα που η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας υφίσταται επίθεση από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

In #Kharkiv , the occupiers are destroying the historical building of the city council. pic.twitter.com/27Xf37zKZS

Οι υπηρεσίες αυτές προσθέτουν ότι έχουν αποστείλει 21 οχήματα και 90 ανθρώπους για την κατάσβεση των πυρκαγιών που μαίνονται και τη διάσωση θυμάτων.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεγκ Σινεγκούμποφ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Τρίτη, από τους βομβαρδισμούς, κυρίως κατά της έδρας της τοπικής διοίκησης, προτού διαγράψει την ανάρτησή του αυτή.

??An explosion near the TV tower in #Kharkiv pic.twitter.com/rMK3UwRY8K

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, αποτελεί στόχο πυρών και βρίσκεται στο επίκεντρο μαχών από τις 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στη Χαρκίβ και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο.

H Ρωσία σφίγγει τον κλοιό γύρω από το Κίεβο - Συγκεντρώνει περισσότερα στρατεύματα

Στο μεταξύ, η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα ολοένα και πιο κοντά στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

"Προετοιμαζόμαστε και θα υπερασπιστούμε το Κίεβο!", πρόσθεσε. "Το Κίεβο στέκεται όρθιο και θα παραμείνει όρθιο", υπογράμμισε ο Κλίτσκο.

Στο μεταξύ η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, η Χάνα Μάλιαρ, δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές ερευνούν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το αεροδρόμιο της Οδησσού, που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, έγινε στόχος επίθεσης με ρουκέτα ή πυρών του πυροβολικού.

The occupants began shelling #Odesa . An explosion was detected near the airport. pic.twitter.com/KXen4jMBOi

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης ανακοίνωσε σήμερα ότι αυτή η νότια ουκρανική πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο, όμως διεξάγονται μάχες με ρωσικά στρατεύματα.

Το δημοτικό συμβούλιο έκανε γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ρώσοι επιτιθέμενοι βομβαρδίζουν με πυροβολικό τοποθεσίες, περιλαμβανομένων συγκροτημάτων κατοικιών και κοιτώνων για ανθρώπους που έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας των μαχών.

#Melitopol . And again, an ordinary door defeated the #Russian occupier pic.twitter.com/YSfeojQojX

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την πόλη-λιμάνι Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, η οποία βρίσκεται κοντά στην χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από σφοδρές μάχες τις τελευταίες ώρες.

"Μονάδες του ρωσικού στρατού έθεσαν πλήρως υπό τον έλεγχό τους την περιφερειακή πρωτεύουσα της Χερσώνας", δήλωσε ο εκπρόσωπος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Ιγκόρ Κονατσένκοφ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 08:43 ώρα Ελλάδος, ο Ουκρανός δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Κολιχάγεφ είχε δηλώσει ότι η περιοχή εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο των Ουκρανών.

"Είμαστε ακόμη Ουκρανία. Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε", σημείωσε στον λογαριασμό του στο Facebook.

"Σήμερα θα προσπαθήσω να βρω λύσεις για την περισυλλογή των νεκρών, για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, της παροχής αερίου, της υδροδότησης, της θέρμανσης στα μέρη όπου αυτή έχει διακοπεί. Αλλά σας προειδοποιώ: το να επιτευχθεί αυτό σήμερα, θα ήταν ένα θαύμα", συνέχισε.

Η πόλη και η περιφέρειά της έχουν υποστεί τις τελευταίες ώρες σφοδρούς βομβαρδισμούς. Η περιοχή της Χερσώνας, η οποία συνορεύει με την Κριμαία, δέχθηκε επίθεση από την αρχή της ρωσικής εισβολής την αυγή της 24ης Φεβρουαρίου.

Ο ρωσικός στρατός έχει ήδη καταλάβει άλλο σημαντικό λιμάνι της Ουκρανίας, αυτό του Μπερντιάνσκ, και επιτίθεται αυτήν την ώρα σε αυτό της Μαριούπολης.

Ρώσοι αλεξιπτωτιστές στο Χάρκοβο - Μάχες σώμα με σώμα

«Αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στη Χαρκίβ (...) και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο» της πόλης, ανέφερε ο ουκρανικός στρατός μέσω Telegram. «Βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών», κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον Αντόν Γκεραστσένκο, σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, εκδηλώθηκε εξάλλου πυρκαγιά στον χώρο σχολής πολιτών στη Χαρκίβ έπειτα από αεροπορικό πλήγμα.

«Πρακτικά δεν απομένει πλέον καμία» περιοχή της Χαρκίβ που δεν έχει υποστεί «πλήγμα από οβίδα» του ρωσικού πυροβολικού, ανέφερε.

Η έφοδος ρωσικών στρατευμάτων καταγράφηκε την έβδομη ημέρα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, που άρχισε την 24η Φεβρουαρίου και κλιμακώθηκε χθες.

Η Χαρκίβ, πόλη 1,4 εκατ. κατοίκων κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, υπέστη χθες επανειλημμένα βομβαρδισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 20, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

??The mayor of #Zhytomyr commented on the situation in the city

According to information, one of the bombs hit an apartment building that was located near the state hospital. pic.twitter.com/Uzr8otpuiq