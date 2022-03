Πόλεμος στην Ουκρανία - LIVE εικόνα – Όλες οι εξελίξεις – Σε ρωσικό κλοιό η Μαριούπολη

Ο δήμαρχος του Κιέβου πρόσθεσε εξάλλου ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις συστήματος θέρμανσης από τον βομβαρδισμό τους χθες, Τετάρτη, από τις ρωσικές δυνάμεις θα επιδιορθωθούν στη διάρκεια της ημέρας.

Η Μαριούπολη έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε εξάλλου ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Χερασένκο.

"Οι δυνάμεις κατοχής θέλουν να την μετατρέψουν σε πολιορκημένο Λένινγκραντ", σημείωσε, αναφερόμενος στην πολιορκία από τα ναζιστικά στρατεύματα του Λένινγκραντ, όπως ονομαζόταν η Αγία Πετρούπολη, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την πολιορκία του Λένινγκραντ.

Παράλληλα το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης κατήγγειλε σήμερα ότι η Ρωσία βομβαρδίζει διαρκώς και σκοπίμως κρίσιμης σημασίας αστικές υποδομές στο λιμάνι αυτό στη νοτιοανατολική Ουκρανία, αφήνοντάς το χωρίς νερό, θέρμανση ή ηλεκτροδότηση και εμποδίζοντας την είσοδο προμηθειών ή την απομάκρυνση ανθρώπων.

"Σταματάνε τις προμήθειες τροφίμων, μας θέτουν σε αποκλεισμό, όπως στο παλιό Λένινγκραντ", υπογραμμίζει το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης σε ανακοίνωσή του.

"Σκοπίμως, για επτά ημέρες, καταστρέφουν υποδομές κρίσιμης σημασίας για τη διαβίωση. Δεν έχουμε φως, νερό ούτε θέρμανση ξανά", καταγγέλλει το δημοτικό συμβούλιο, προσθέτοντας ότι επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για τη Μαριούπολη και ότι προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ζημιές στις υποδομές.

"Η Μαριούπολη εξακολουθεί να δέχεται πυρά. Γυναίκες, παιδιά και οι ηλικιωμένοι υποφέρουν. Μας καταστρέφουν ως έθνος. Πρόκειται για γενοκτονία του ουκρανικού λαού", υπογραμμίζει.

