Πόλεμος στην Ουκρανία: LIVE εικόνα - Όλες οι εξελίξεις - Σήμερα οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών

??????????????In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg

Oπως είπε σε νέο μήνυμά του «πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε κανένας Ουκρανός πολίτης να μην αμφιβάλλει για το αν εγώ, ως πρόεδρος, προσπάθησα να σταματήσω τον πόλεμο όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, όσο μικρή κι αν ήταν».

«Οι στρατιώτες πολεμούν. Εδώ είναι και ο πρόεδρος. Ο στόχος μας είναι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Προστατεύουμε τη χώρα μας, την επικράτεια, το κράτος μας. Θα ήθελα να αποδώσουμε όλες τις δυνατές τιμές στους ανθρώπους που κρατούν τα όπλα και θέλω να τους πω 100.000 ευχαριστώ.»

«Η συζήτηση με τον Αλεξάντερ Λουκασένκο ήταν πολύ υποκειμενική. Δεν θέλω πυραύλους, αεροπλάνα και κατσαβίδια να πετάνε από Λευκορωσία στην Ουκρανία. Δεν θέλω στρατεύματα να πάνε στην Ουκρανία από τη Λευκορωσία. Και με διαβεβαίωσε γι' αυτό», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στο μεταξύ για πέμπτη μέρα μαίνονται οι μάχες στην Ουκρανία καθώς εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα, πύραυλος έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στο κέντρο του Τσερνίχιβ, 150 χλμ. βορειοανατολικά του Κιέβου, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ειδικών επικοινωνιών της Ουκρανίας.

02:45 A rocket hit a residential building in the center of #Chernihiv, #Ukraine. A fire broke out, two lower floors are on fire. The number of injured is currently unknown.#UkraineRussia#UkraineRussiapic.twitter.com/apfyo6YBcf