Πόλεμος στην Ουκρανία: LIVE εικόνα - Όλες οι εξελίξεις - Το Κίεβο αξιώνει άμεση εκεχειρία και την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσικής και της Ουκρανικής αντιπροσωπείας θα διεξαχθούν στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία, κοντά στον ποταμό Πρίπιατ.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε σήμερα το πρωί στη ζώνη στην οποία θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τη Ρωσία όπου θα αξιώσει "άμεση" εκεχειρία και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

"Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στη ζώνη στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας για να μετάσχει στις διαπραγματεύσεις", αναφέρει η ουκρανική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

"Το σημαντικό θέμα είναι άμεση εκεχειρία και η απόσυρση των στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος", διευκρίνισε.

Της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο υπουργός Άμυνας Ολέκσιι Ρέζνικοφ. Αυτός συνοδεύεται κυρίως από τον Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας.

Κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής της, η Μόσχα δήλωσε ότι θέλει να επιτευχθεί "μια συμφωνία" με το Κίεβο στις σημερινές συνομιλίες, την ώρα που η επίθεσή της δείχνει να συναντά μεγαλύτερη αντίσταση από αυτό που αναμενόταν.

"Κάθε ώρα που παρατείνεται η σύγκρουση, υπάρχουν Ουκρανοί πολίτες και στρατιώτες που πεθαίνουν. Συμφωνήσαμε ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, αλλά θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών", δήλωσε σε τηλεοπτικά δίκτυα ο Ρώσος διαπραγματευτής και σύμβουλος του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στη Λευκορωσία πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στην περιοχή του Γκόμελ και σε μικρή απόσταση από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, ο οποίος βρίσκεται στο ουκρανικό έδαφος.

Στο μεταξύ για πέμπτη μέρα μαίνονται οι μάχες στην Ουκρανία καθώς εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Συγκρούσεις μαίνονταν γύρω από την Μαριούπολη καθ'όλη τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα στα τηλεοπτικά δίκτυα ο Πάβλο Κιριλένκο, ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ντονέτσκ.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε αν οι ρωσικές δυνάμεις κέρδισαν ή έχασαν έδαφος ούτε ανέφερε αν υπήρχαν απώλειες.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα, πύραυλος έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στο κέντρο του Τσερνίχιβ, 150 χλμ. βορειοανατολικά του Κιέβου, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ειδικών επικοινωνιών της Ουκρανίας.

Ρωσικά στρατεύματα σταμάτησαν εν μέρει να κινούνται από τα βορειοδυτικά του Κιέβου προς το κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, δήλωσε χθες ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Ο ουκρανικός στρατός απέκρουσε χθες χερσαίες και αεροπορικές επιθέσεις, κατά τον ίδιο.

Στο Κίεβο επικράτησε ηρεμία για κάποιες ώρες χθες Κυριακή.

Οι Ρώσοι κατέλαβαν τη Μπερντιάνσκ

Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί παράλληλα να μπει στο κέντρο της Χαρκίβ, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο σύμβουλος της προεδρίας, ενώ 11 πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται ανοικτά της Οδησσού.

Στη Μαριούπολη (νότια) δεν αναφέρονται προβλήματα, ωστόσο η Μπερντιάνσκ καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα, συμπλήρωσε.

Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς διαβεβαίωσε εξάλλου πως το Σαββατοκύριακο εντάχθηκαν στις τάξεις του ουκρανικού στρατού κάπου 100.000 έφεδροι.

Πολλά ρωσικά βομβαρδιστικά και μαχητικά απογειώθηκαν από τη χερσόνησο της Κριμαίας προς ουκρανικές πόλεις, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, στους στόχους πιστεύεται ότι συγκαταλέγονται το Κίεβο, η Χαρκίβ, η δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, η Μικολάιφ, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η Χερσώνα. Οι πληροφορίες του πρακτορείου δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες Κυριακή εικονίζουν μεγάλη οχηματοπομπή του ρωσικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης, κινούμενη προς την κατεύθυνση του Κιέβου, περίπου 64 χιλιόμετρα μακριά, ανέφερε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Η οχηματοπομπή είχε μήκος περίπου 5 χιλιόμετρα, τόνισε η Maxar.

Βρισκόταν βορειοανατολικά της ουκρανικής πόλης Ιβάνκιβ και συμπεριλάμβανε οχήματα με καύσιμα, εφόδια, καθώς και τεθωρακισμένα, ανάμεσά τους άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κατά την εταιρεία.

Η Maxar έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν τις καταστροφές που προκάλεσαν πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, καθώς και μάχες μέσα και γύρω από το αεροδρόμιο.

Η εταιρεία αυτή παρακολουθεί τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων εδώ και εβδομάδες. Τα στοιχεία που δημοσιοποιεί δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.