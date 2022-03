Πόλεμος στην Ουκρανία - LIVE εικόνα - Σφοδρές μάχες στο Χάρκοβο - Τέσσερις νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε κατοικίες στη Ζιτόμιρ

Σύμφωνα με τον Αντόν Γκεραστσένκο, σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, εκδηλώθηκε εξάλλου πυρκαγιά στον χώρο σχολής πολιτών στη Χαρκίβ έπειτα από αεροπορικό πλήγμα.

«Πρακτικά δεν απομένει πλέον καμία» περιοχή της Χαρκίβ που δεν έχει υποστεί «πλήγμα από οβίδα» του ρωσικού πυροβολικού, ανέφερε.

Η έφοδος ρωσικών στρατευμάτων καταγράφηκε την έβδομη ημέρα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, που άρχισε την 24η Φεβρουαρίου και κλιμακώθηκε χθες.

Η Χαρκίβ, πόλη 1,4 εκατ. κατοίκων κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, υπέστη χθες επανειλημμένα βομβαρδισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 20, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

??The mayor of #Zhytomyr commented on the situation in the city

According to information, one of the bombs hit an apartment building that was located near the state hospital. pic.twitter.com/Uzr8otpuiq