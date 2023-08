Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Πόκροβσκ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε χθες Τρίτη ότι τραυματίστηκαν 82 άνθρωποι και πρόσθεσε πως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Πόκροβσκ, περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Μπαχμούτ, ολοκληρώθηκαν.

«Προσφέρθηκε η απαραίτητη φροντίδα σε όλους. Υπάρχουν δυο παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο νυχτερινό διάγγελμά του.

UPD Pokrovsk, Donetsk Oblast. Nine people were killed and 82 were injured in russian missile attack on the town on 7 August, President Zelenskyy said in his evening address.

??Ukraine’s SES pic.twitter.com/kHx17QNk8z