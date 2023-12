Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός από ρωσική πυραυλική επίθεση παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας

Ο Βίκτορ Κομπζίστι συμμετείχε στο Eurobasket του 2001 και του 2005 ως παίκτης της εθνικής Ουκρανίας. Διετέλεσε συνεργάτης του Άιναρς Μπαγκάτσκις στο τεχνικό τιμ της Μπουντιβέλνικ, η οποία επί των ημερών του κατέκτησε δύο διαδοχικά πρωταθλήματα Ουκρανίας, το 2013 και το 2014. Ως αθλητής φόρεσε τη φανέλα των Σαμάρα, Άζοβμας, Γιάμπολγκας και Ντνίπρο.

Ο γιος του, Ολεκσάντρ Κομπζίστι, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ουκρανικού μπάσκετ, αγωνίζεται στην KK Mέγκα Βιζούρα στο Βελιγράδι.

Notable Ukrainian basketball player, father of rising Ukrainian basketball star, Victor Kobzystyy died today after russian attack on Lviv

Drone just flew into his house and destroyed everything.

It's huge loss for Ukrainian basketball community.

And for me personally.

